Gütersloh. Die schnelle Entwicklung des Corona-Impfstoffs machte Uğur Şahin und sein Unternehmen Biontech mit Sitz in Mainz berühmt. Neue Krebstherapien aber will der Mediziner jetzt in Großbritannien testen, weil es dort rascher geht. Der Leverkusener Chemiekonzern Bayer wiederum setzt bei Krebs auf neue Labore in Boston (USA), einen der weltweit innovativsten Standorte für Pharmaforschung.

Die Beispiele zeigen: Der Forschungsstandort D fällt zurück. Und das nicht nur bei der Arzneientwicklung, berichtet eine aktuelle Studie der Bertelsmann-Stiftung in Gütersloh. Senior Project Manager Armando García Schmidt warnt: „Immer mehr Firmen ziehen sich aus dem aktiven Innovationsgeschehen zurück! Das ist ein Alarmsignal!“

Erfinderische Unternehmen schaffen mehr Jobs

Das gefährde auf die Dauer unseren Wohlstand, so García Schmidt. Denn innovative Unternehmen erzielen höhere Gewinne und schaffen mehr Arbeitsplätze. In den vergangenen drei Jahren aber ist der Anteil hoch innovativer Firmen von 25 auf 19 Prozent geschrumpft. Zugleich stieg der Anteil der Firmen, die nicht aktiv nach Neuerungen suchen, von 27 auf 38 Prozent! Für ihre Studie haben die Forscher 1.000 Unternehmen zu 32 Kriterien befragt.

164 der 500 innovativsten Unternehmen haben ihren Sitz in den USA Eine Untersuchung der Beraterfirma EY bestätigt den Trend. Danach steigen die Forschungsausgaben in Europa und Asien schwächer als in Nordamerika. Von den 500 innovativsten Firmen der Welt sind 164 aus den USA, 98 aus Japan, 38 aus China, aber nur 29 aus Deutschland. Wie stehen bei Innovationen wichtige Branchen da? Vier Beispiele