Saarbrücken. Der Name ist hip, die Website auch: Das East Side Fab tritt bewusst trendy auf. Kein Wunder! Schließlich werden hier Zukunftsprojekte entwickelt. Vor vier Jahren wurde das vom saarländischen Wirtschaftsministerium geförderte Innovationslabor in einer alten Fabrikhalle im Osten Saarbrückens eröffnet. Seither arbeiten hier Firmen und Forscher gemeinsam an neuen Ideen. Was kaum einer weiß: Das ist nicht etwa ein exklusiver Klub, sondern steht allen saarländischen Unternehmen offen! Was das bringen soll, erklärt Geschäftsführerin Anna Lawera im aktiv-Interview.

Frau Lawera, sagt man eigentlich die Fab – oder das Fab?

Das ist die Nutella-Frage! Die einen sagen „die“, die anderen „das“. Fab könnte man mit Fabrik übersetzen. Wir sagen trotzdem „das Fab“.

Das Fab nennt sich „Innovationsbooster“. Aber Innovation machen Unternehmen doch selbst. Wozu braucht es also solch einen Ort?

Bei uns können sich Firmen unternehmens- und branchenweit über Trends austauschen. So kommen sie auf Ideen, die sie im eigenen Haus vielleicht gar nicht entwickeln würden. Hinzu kommt, dass wir ihnen nicht nur unsere Infrastruktur und unsere Innovationsmanager, sondern auch ein Budget von bis zu 75.000 Euro zur Verfügung stellen, um ein Projekt voranzutreiben.

Wer stößt solche Innovationsprojekte an?

Der häufigste Fall ist, dass ein Unternehmen auf uns zukommt. Da hat man vielleicht schon eine Idee in der Schublade, aber es fehlen Kompetenzen, um sie auszuarbeiten. Es kommt auch vor, dass sich Firmen auf einem Workshop bei uns kennenlernen und ein gemeinsames Thema entdecken. Und manchmal stoßen wir auch selbst ein Projekt an.

Ihre Voraussetzung ist dabei, dass mindestens drei Unternehmen und Forschungsinstitute zusammenfinden. Haben die Firmen keine Angst, Ideen und Daten zu teilen?

Das war tatsächlich die größte Sorge, als das East Side Fab gegründet wurde. Corona hat uns in dieser Hinsicht geholfen. Denn plötzlich saßen alle im selben Boot: Forschungsgelder wurden gestrichen, Entwicklungsprojekte lagen auf Eis. In dieser Phase haben wir hier einen Raum geschaffen, in dem man weiter forschen konnte – zusammen und sogar mit Extra-Budget. Dieser Erfahrungsaustausch hat dann die Vorbehalte sinken lassen.