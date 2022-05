Mit der Digitalisierung gegen Materialverschwendung

„Wir stellen unsere Systeme möglichst aus nachhaltigen Materialien her, die eine lange Lebensdauer haben und anschließend recycelt werden können“, so der Marketingleiter. Für die Kupfer-Fittings wird zum Beispiel zur Hälfte wiederaufbereiteter Kupferschrott genommen.

Auch die Digitalisierung hilft, gegen Materialverschwendung. „Wir stellen unseren Kunden seit vielen Jahren alle Daten über unsere Produkte wie Abmessungen, Toleranzen und Montageanleitungen digital und in 3-D bereit. Da weiß man etwa, wie viel Platz im Schacht noch ist, weil ja auch die Elektrik hineinmuss.“

Nachhaltigkeit auch in den Fabriken: Die Werke in Polen, Schmiedefeld bei Dresden und im belgischen Ternat nutzen Sonnenenergie. Mit der Produktionsabwärme werden die Gebäude geheizt. Und am Stammsitz Essen, wo Verwaltung und Logistik für Westeuropa angesiedelt sind, wurden alle Lampen durch LEDs ausgetauscht und der gesamte Fuhrpark reduziert. Eine Photovoltaik-Anlage und Ladestationen sind in Planung, um private und Firmenfahrzeuge sowie die Gabelstapler im Lager mit Sonnenstrom betanken zu können.