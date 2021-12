Ohne Pfand, dafür mit QR-Code und App zum Registrieren arbeiten EatTainable mit Trackingboxen aus Edelstahl sowie Relevo (in 60 deutschen Städten). Vytal aus Köln erinnert per Countdown in der App an die Rückgabe und hat wiederverwendbare Tabletts für Sushi und Pizza (Hartplastik, mit dünner Pappe zum Herausheben).

Ab 2023 gilt Mehrwegpflicht für die Gastronomie

Die Gastronomie ist gut beraten, sich diese Lösungen anzusehen und auf Mehrweg umzustellen, so das Umweltbundesamt. 2023 kommt die Mehrwegpflicht. Ab da müssen Lokale und Lieferdienste wiederverwendbare Behälter als Alternative zu Einweg anbieten.

Die Zahlen sprechen dafür. Schon vor Corona fielen in Deutschland 346.000 Tonnen Abfall jährlich für Einweggeschirr und To-go-Verpackung an, so die Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung. Durch Lieferung und Außer-Haus-Verzehr in der Pandemie ist die Menge um 7 Prozent gestiegen.