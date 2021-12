Mönchengladbach. Zwei Dutzend Näherinnen und Näher beugen ihre Köpfe über blauen Jeansstoff. Maschinen sirren, verbinden Nähte, nähen Gesäßtaschen auf, umranden Knopflöcher. Wir sind also vermutlich in Bangladesch, Vietnam oder Pakistan … Falsch! Diese Nähmaschinen laufen in Mönchengladbach.

„Hier werden einschichtig zunächst 400.000 Jeans pro Jahr für C&A genäht“, sagt Uwe Gansfort, Leiter der „Factory for Innovation in Textiles“ (FIT), einer Tochter des Moderiesen C & A. Später sollen es im Zwei-Schicht-System bis zu 800.000 Hosen sein. Und dabei geht es nicht um einen Marketing-Gag, sondern um Grundsätzliches: „Wir wollen zeigen, dass in Deutschland eine nachhaltige und kostendeckende Massenproduktion von Kleidung möglich ist“, sagt Gansfort, „unterstützt durch moderne Technik und digitalisierte Arbeitsabläufe.“

aktiv durfte sich schon ansehen, wie das in der Praxis funktioniert: in einer hellen, modernisierten Produktionshalle der ehemaligen Maschinenfabrik Monforts. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach liefert ein Drittel der Energie, die anderen zwei Drittel kommen aus dem Windpark Wachtendonk.