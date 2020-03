Erfolg ist durchschlagend

Was kein Zufall ist. Denn: Während die Digitalisierung an den Schulen in Deutschland nur zäh in Gang kommt und der Unterricht vielerorts noch immer in der Kreidezeit verharrt, setzt man in Dänemark seit Jahrzehnten auf den Einsatz digitaler Medien im Klassenzimmer. Das Ziel: Die Schüler fit machen für die Anforderungen des digitalen Zeitalters. Der Erfolg: durchschlagend!

Unterricht wird schneller und lebendiger

Das bewies kürzlich die internationale Schulleistungsstudie ICILS. Sie misst unter anderem, wie kompetent Achtklässler mit digitalen Medien umgehen, Informationen recherchieren und bewerten. Ergbnis: In keinem der untersuchten 14 Staaten sind Schüler so digital-fit wie in Dänemark. „Das Land hat eine Eins plus mit Sternchen“, sagt Professorin Birgit Eickelmann von der Uni Paderborn, Leiterin der Studie.

Kein Ruhmesblatt war dagegen das Abschneiden deutscher Schüler. Sie hätten im Vergleich zur ersten ICILS-Erhebung im Jahr 2013 kaum dazugelernt, so Eickelmann. „Ein Drittel der Achtklässler hat lediglich Grundkenntnisse, sie können gerade mal eine E-Mail öffnen oder einen Suchbegriff eingeben.“ Nur 2 Prozent der deutschen Schüler erreichten die Leistungsspitze. Insgesamt war nicht mehr drin als ein Platz im grauen Mittelmaß. Die Gründe für die Pleite liefert die Studie gleich mit: Unzureichende technische Ausrüstung der Schulen, zu wenig Digitalkompetenz bei Lehrern.