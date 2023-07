München. 323 Ausbildungsberufe und rund 10.000 Bachelorstudiengänge gibt es in Deutschland. Da müsste eigentlich für jede und jeden was dabei sein. Und auch die Unternehmen müssten aus diesem Pool genügend gut ausgebildeten Nachwuchs schöpfen können.

Doch so einfach ist die Sache nicht. Um einen coolen Beruf zu wählen, muss man erst mal wissen, was zu einem passt! Und genau da hapert es – bei der Studien- und Berufsorientierung. „Sie erfolgt in der Schule oft zu losgelöst vom Arbeitsmarkt. Häufig wird zu wenig oder einseitig informiert“, stellt der Aktionsrat Bildung in seinem Gutachten „Bildung und berufliche Souveränität“ fest.

Das Expertengremium wurde 2005 von der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) initiiert und bewertet regelmäßig die Situation im deutschen Bildungssystem.

Wolfram Hatz, Präsident der vbw, stellte die jüngste Studie vor: „Wir müssen dafür sorgen, dass Jugendliche und Unternehmen früh und passgenauer zusammenfinden.“

Denn es wird eng. Durch den demografischen Wandel werden laut einer weiteren vbw-Studie allein in Bayern bis 2035 rund 700.000 Beschäftigte fehlen. Dazu kommt ein „Mismatch“ am Ausbildungsmarkt: Stellen bleiben unbesetzt, weil passende Bewerber fehlen.

Klischees entstehen oft schon im Kindergarten

Bei den Berufsbildern bewegen sich junge Menschen oft in Rollenklischees, so ein weiteres Ergebnis des Rats. Sie grenzen sich zu früh und zu stark ein, das beginne – unbewusst – oft schon im Kindergarten. So bleibe am Ende aus der Palette der möglichen Berufe wenig übrig. Auch später werde der Zugang zum Arbeitsmarkt wesentlich durch das soziale Umfeld und das Elternhaus bestimmt. Freunde und Eltern meinen es zwar gut, doch sie haben nie die komplette Übersicht, was beruflich alles möglich ist.