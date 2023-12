Es ist also ratsam, mit seinem Arbeitgeber über die Weiterbildungspläne zu sprechen. So kann man nicht nur erfahren, ob man nach der Weiterbildung Aufstiegschancen im Betrieb hat, sondern auch, ob der Arbeitgeber die Weiterbildung finanziell unterstützen kann. Neben der Übernahme von anfallenden Kosten kann der Arbeitergeber auch weiterhelfen, indem er beispielsweise eine Freistellung für eine anstehende Prüfung oder einen Lehrgang ermöglicht.

Auf welchen Weg kann man die Weiterbildung machen?

Die Weiterbildung zum staatlich geprüften Techniker oder Technikerin kann an einer staatlich anerkannten Technikerschule absolviert werden. Je nach Modell kann die Weiterbildung in Vollzeit zwei Jahre dauern, in Teilzeit vier Jahre. Zusätzlich kann zwischen einer Präsenz- und Online-Variante gewählt werden.

Entsprechend der Ausrichtung der Weiterbildung unterscheidet sich das Angebot der Bundesländer. Statt insgesamt rund 60 Fachrichtungen bieten die meisten Bundesländer nur eine Handvoll an. Deshalb kann sich die Ausrichtung der Technikerschule ebenfalls auf einige wenige Fachrichtungen beschränken.

Was kostet die Weiterbildung?

Die Kosten der Weiterbildung zum staatlich geprüften Techniker unterscheiden sich je nach Fachrichtung und Anbieter. Man kann mit circa 7.000 bis 10.000 Euro rechnen. Ein Beispiel: Beim Fernstudium-Anbieter Institut für Lernsysteme (ILS) kostet die Weiterbildung zum staatlich geprüften Techniker in der Fachrichtung Fahrzeugtechnik circa 7.500 Euro. Zum staatlich geprüften Chemietechniker sind es circa 8.100 Euro. Bei der Handwerkskammer des Saarlandes (HWK) belaufen sich die Kosten für die Weiterbildung zum staatlich geprüften Techniker in der Fachrichtung Maschinentechnik auf circa 7.100 Euro. Aber keine Panik: In aller Regel muss man die Weiterbildungskosten nicht allein tragen. Es gibt einige Fördermöglichkeiten wie beispielsweise das Aufstiegs-Bafög. Wie das funktioniert, lesen Sie auf aktiv-online.de.

Lohnt sich der Aufwand?

Aber klar! Für die DIHK-Studie wurden 20.000 Absolventinnen und Absolventen von Weiterbildungen der Industrie- und Handelskammer (IHK) befragt, es zeigt sich: Rund 81 Prozent berichten von positiven Auswirkungen auf ihre berufliche Entwicklung. 58 Prozent verdienen mehr Geld als vorher. Und rund 57 Prozent übernehmen nach ihrer Weiterbildung mehr Verantwortung in ihrem Job.

Laut Dercks, dem DIHK-Hauptgeschäftsführer, fallen die positiven Auswirkungen einer Weiterbildung nicht nur in den beruflichen Bereich: „93 Prozent der Absolventinnen und Absolventen sagen, dass sich die Weiterbildung positiv auf ihre persönliche Entwicklung ausgewirkt hat – sei es, dass sie ihren Blickwinkel erweitert oder sie mehr Souveränität gewonnen haben. Diese persönlichen Benefits nach einer solchen Weiterbildung fallen noch stärker aus als die rein beruflichen Auswirkungen.“