Welche Ausbildung braucht es dafür?

Es gibt mehrere Wege. Zum einen kann man sich im Studium auf Data Science spezialisieren, etwa im Rahmen eines Informatik- oder Mathestudiums oder in eigenen Masterstudiengängen. Aber damit allein kann der Fachkräftemangel nicht behoben werden. Wir brauchen auch Quereinsteiger.

Wie klappt der Quereinstieg?

Es gibt Weiterbildungsangebote und Boot-Camps, also Crash-Kurse, in denen man sich in recht kurzer Zeit Kompaktwissen aneignen kann. Mitarbeiter als Data Scientists fortzubilden, hat für Unternehmen den Vorteil, dass diese den Betrieb schon gut kennen. Und womöglich schneller als Außenstehende sehen, wie Datensätze sinnvoll zusammengebaut werden können. Aus einem ähnlichen Grund brauchen wir auch mehr Frauen in diesem Job.

Weil Daten nicht nur Männersache sind?

Weil es darum geht, tatsächlich repräsentative Datensätze zu bauen, die nicht vor allem männliche Sichtweisen widerspiegeln. Auch deshalb ist es so wichtig, Frauen in IT-Berufen zu fördern.