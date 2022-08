München. Corona, Gaskrise, schwieriges konjunkturelles Umfeld sowie Strukturwandel in der Industrie: Die Lage gerade in Bayerns Leitbranche ist derzeit extrem unsicher. Wie steht es da mit einer Ausbildung in der Metall- und Elektro-Industrie? aktiv hat darüber mit Hans Dietrich gesprochen, Experte für Bildungs- und Arbeitsmarktsoziologie am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB).

Lohnt sich eine Ausbildung?

Wir sehen derzeit, dass die jungen Menschen unter einer Vielzahl von Ausbildungsplätzen wählen können. Denn es gibt insgesamt mehr Stellen als Bewerber. Allerdings sehen wir auch, dass immer mehr junge Leute mit mittlerem Schulabschluss Richtung Fachoberschule streben, also einen höheren Bildungsweg einschlagen. Dabei hat man etwa mit einer Ausbildung in der Metall- und Elektro-Industrie gute Zukunftsaussichten. Das Ausbildungsniveau ist gut, die Übernahmequoten liegen sehr hoch, die Beschäftigungsqualität ist ebenfalls hoch und das Arbeitslosigkeitsrisiko gering.

Schreckt die unsichere Lage in der Industrie junge Leute vor einer Ausbildung ab?

Das sind aber Dinge, die nahezu alle Branchen und Berufe treffen. Niemand weiß, was morgen ist. Nur mal ein Beispiel, was äußere Einflüsse bewirken können: In einer Studie hat man festgestellt, dass Abiturienten, die während der Corona-Krise eine Ausbildung angefangen haben, deutlich zufriedener waren als ihre ehemaligen Mitschüler, die an die Hochschule gingen.

Das ist ja interessant. Warum das denn?

Bei ihnen ging etwas vorwärts, sie hatten das Gefühl, jeden Tag etwas zu leisten und zu lernen. Die Leute, die an der Uni waren, saßen zu Hause fest und meinten, die Zeit stehe still.