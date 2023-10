Beinah 8.500 gemeldete Läufer, davon über 800 beim erstmals ausgetragenen Firmenlauf: Der Marathon in Kassel wächst wieder. Möglich ist das auch durch Sponsoren und Partner wie Hessenmetall. Der Arbeitgeberverband für die Metall-, Elektro- und IT-Industrie stellte mit dem M+E-InfoTruck eines der Highlights im Rahmenprogramm des größten nordhessischen Lauf-Events.

Noch eine beeindruckende Zahl: Rund 75.000 Zuschauer, so die Schätzung der Polizei, verfolgten den Marathon in Kassel. Die meisten davon im Auestadion, dessen Haupttribüne bei herrlich sonnigem Wetter voll besetzt war.

Die Beschäftigten vieler Mitgliedsunternehmen des Arbeitgeberverbands freuten sich jedoch auch an der Strecke über die Unterstützung durch begeisterte Zuschauer und mehr als 800 engagierte ehrenamtliche Helfer. Mit dabei waren etwa Teams der Firmen Rheinmetall, Arvos/Schmidtsche Schack, Hexagon, Polyma und natürlich auch Hessenmetall selbst.

Firmenlauf und Mini-Marathon durch den Staatspark Karlsaue

Der Verband trat erstmals als Partner des Marathons auf, insbesondere in Verbindung mit dem Firmenlauf und dem Mini-Marathon. Dort treten, wie auch beim Firmenlauf, Kinder und Jugendliche auf einer 4,2 Kilometer langen Strecke durch den Staatspark Karlsaue gegeneinander an. Gerade an diese Zielgruppe richtet sich auch das Angebot des InfoTrucks, in dem erlebnisorientiert und praxisnah die vielfältigen Ausbildungsberufe in der M+E-Industrie präsentiert werden.