Ab wann sollten sich Kinder und Jugendliche mit dem eigenen Beruf beschäftigen?

Berufsorientierung findet am besten so früh wie möglich statt! Die siebte Klasse ist für Jugendliche ein guter Zeitpunkt, sich mit dem Thema in der Schule zum ersten Mal ernsthaft auseinanderzusetzen.

Wie verschaffen sich die jungen Leute ein gutes Bild über die verschiedenen Berufe?

Dafür sind persönliche Kontakte zentral. Am besten fragt man Menschen, die im Berufsleben stehen – gerne auch andere Jugendliche oder junge Erwachsene. Ältere, auch die eigenen Eltern, sind nicht immer auf dem aktuellen Stand, was Berufsbilder und Karrierechancen betrifft. Ein Beispiel dafür sind Handwerksberufe. Viele unterschätzen immer noch, wie digital und technisch anspruchsvoll diese Berufe inzwischen oft sind.

Wie wichtig sind Praktika und Berufsmessen?

Das sind sehr gute Gelegenheiten, um Informationen und Eindrücke zu bekommen. Entscheidend ist dabei, sich ein konkretes Ziel vorzunehmen. Will ich etwa einen Berufswunsch bestärken? Oder will ich eine Option endgültig ausschließen? Beides ist wichtig bei der Berufsorientierung.

Wie groß ist die Rolle der Eltern?

Eltern sind sehr relevant – so wie auch der Freundeskreis. Berufswahl hat neben Interessen und Karrierechancen auch viel mit Image und Erwartungen zu tun. Uns ist wichtig, was andere von uns denken. Jugendliche müssen sich bewusst sein, dass es schwer ist, aus einem sozialen Korsett auszubrechen. Insbesondere die Bindung an die Eltern ist stark. Für den Sohn eines Ärztepaares etwa ist es zum Schreiner oft ein schwerer Weg.