Die Aufgaben sind vielfältig. Hier ein paar Beispiele: Verbände werden grundsätzlich angehört, wenn die Politik Gesetze macht. Und sie spielen am Arbeitsgericht eine wichtige Rolle: Die Sozialpartner stellen dort ehrenamtliche Richter.

Südwestmetall bietet außerdem Lösungen für die Altersvorsorge der Beschäftigten (dafür gibt es das Versorgungswerk MetallRente).

Der Verband gestaltet die Inhalte der beruflichen Ausbildung mit. Und ist auch sonst in Sachen Bildung aktiv: mit Projekten für Kindergarten, Schule und Hochschule. So bringt Südwestmetall Lehrer und Ausbilder an einen Tisch. Oder sorgt dafür, dass schon Kinder Einblicke in den Industriealltag bekommen – das Beispielfoto rechts entstand beim Unternehmen Werma in Rietheim-Weilheim.

Auch die Transformation ist ein wichtiges Thema für den Arbeitgeberverband: Die Unternehmen bekommen fachliche Unterstützung unter anderem bei der Gestaltung der digitalen Arbeitswelt.