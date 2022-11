Schon als Kind war Eberspächer begeistert von Hochfrequenz-Technologie . „Damals habe ich an Sendern rumgebastelt, mit denen man Musik aus dem Radio ertönen lassen kann“, erzählt der Mann, der heute Vater dreier Kinder im Alter von fünf, sieben und neun Jahren ist, im Gespräch mit aktiv. Als 16-Jähriger kauft Mark Eberspächer sich ein Buch über Antennentechnologie. Er macht eine Lehre zum Kommunikationselektroniker, studiert Elektro- und Informationstechnik und promoviert über Metamaterialien, die Objekte unsichtbar machen können. Seit 2013 ist er bei Balluff, unter anderem in der Grundlagenentwicklung von Hochfrequenz-Sensoren.

Das Unternehmen bot ihm ein besonderes Arbeitsverhältnis

Sein Vorgesetzter Roland Schaefer erkannte früh, dass Eberspächer auch Freude am Lehren hat. Und bestärkte ihn darin, sich in diese Richtung weiterzuentwickeln. Eberspächer nahm zunächst einen Lehrauftrag an der Uni Stuttgart an, im März nun eine Professur in Würzburg. Balluff bot ihm ein Arbeitsverhältnis, das eine weitere Zusammenarbeit neben der Hochschule möglich macht. Schaefer ist Vice President des Innovation Managements und sagt: „Von seiner Professur haben wir auch einen Nutzen. Wir haben einen Zugang zu seiner Forschungsarbeit und können Studenten zum Beispiel für Master- und Doktorarbeiten gewinnen.“

Für Balluff sind Innovationen im globalen Wettbewerb entscheidend

Balluff (weltweit 3.600 Mitarbeiter) liefert etwa Sensoren, Bildverarbeitungslösungen und Netzwerktechnik. Schaefer: „Wir arbeiten generell sehr viel mit Universitäten, Hochschulen und Instituten zusammen.“ Außerdem gibt es bei Balluff „Inkubationsprogramme“, die mit internen Start-up-Prinzipien Geschäftsideen entwickeln. So ist auch der Radar-Scanner entstanden. 2023 soll die Erfindung auf den Markt kommen.