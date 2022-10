Luca Boukari: „Ich arbeite seit Juli 2020, seit meinem letzten Ausbildungsjahr, im Schichtbetrieb. Ein Arbeitstag hat immer zwölf Stunden, von 6 bis 6 Uhr – einmal Tagschicht, einmal Nachtschicht, dann habe ich zwei Tage frei. Für Chemikanten ist das normal, weil bei BASF rund um die Uhr produziert wird, 365 Tage im Jahr. Deshalb hat das Gesundheitsmanagement auch spezielle Angebote für Schichtarbeiter. So hat zum Beispiel das unternehmenseigene Fitnessstudio bereits um 6 Uhr geöffnet. Oder eine Beratung, wie man besser schläft.

Meine Lebensgefährtin arbeitet auch in einem Zwölf-Stunden-Rhythmus. Sie kennt das also und hat kein Problem damit. Was wir cool finden: Wenn man unter der Woche frei hat, kann man zum Beispiel in ein Spa gehen, das am Wochenende einfach zu voll ist. Und man kann Dinge wie Behördengänge einfacher erledigen. Ich habe mich mit diesem Modell angefreundet und bin darauf eingestellt, noch sehr lange so zu arbeiten.

In meinem Bekanntenkreis sind Leute, die schon seit 40 Jahren auf 4 x 12-Stunden-Wechselschicht arbeiten und superfit sind. Ganz wichtig ist, genug zu schlafen. Wenn ich vor der Nachtschicht einen Mittagsschlaf mache, bin ich danach fit. Nach der Nachtschicht achte ich darauf, dass ich nicht zu lange schlafe, höchstens bis 12 Uhr. Dann bin ich abends müde und komme besser wieder in den natürlichen Rhythmus rein.

Die Schichten habe ich immer mit denselben Kollegen. Nachts kochen wir auch mal zusammen im Betrieb in einer eigenen Küche, denn dann hat ja die Kantine zu. Dafür gibt es bei BASF auch spezielle Angebote zu gesunden Mahlzeiten in der Nachtschicht. Wir sind fast wie eine zweite Familie geworden und machen auch in der Freizeit einiges zusammen.

Meine Kollegen haben mir etwas Schönes erzählt, das ich bestimmt auch mal erleben werde: In der Nachtschicht an Silvester haben sie das Feuerwerk über Ludwigshafen vom Dach des Betriebsgebäudes aus gesehen.“