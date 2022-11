Deizisau. „Wenn eine Maschine in der Produktion stillsteht, bedeutet das riesige Verluste. Auch, wenn es sich nur um Minuten handelt.“ So sagt es Kim Martin. Er ist Produktionsingenieur beim Maschinenbauer INDEX und weiß: In der industriellen Fertigung geht es auch um Stückzahloptimierung – darum, möglichst viele Teile in möglichst kurzer Zeit herzustellen. Stillstände sind also auf ein Minimum zu reduzieren.

„Deshalb haben wir die App ‚iXmobile‘ entwickelt“, berichtet Martin beim Besuch von aktiv am INDEX-Standort Deizisau. Steht eine Maschine plötzlich still (aus welchen Gründen auch immer), bekommt der Maschinenbediener eine Nachricht aufs Handy.

Video: Produktionsingenieur Kim Martin über die iX mobile App

Die App meldet Maschinenzustände in Echtzeit So ist der Mitarbeiter immer in Echtzeit über die Maschinenzustände im Bilde – egal, wo er gerade im Werk unterwegs ist. Schließlich überwacht ein Bediener heutzutage mehrere Maschinen, kann aber nicht an allen gleichzeitig sein. Und er holt ja auch mal Material oder richtet ein Werkzeug ein. Störungen bekommt er nun dennoch sofort mit und kann viel schneller darauf reagieren. Die App liefert auch gleich Infos darüber, wo die Ursache liegt. Diese Infos zieht sie aus der digitalen Plattform „iXWorld“, auf der alle Maschinendaten zusammenlaufen.