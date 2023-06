München. Der starke Wirtschaftsstandort hat Bayern über Jahrzehnte großen Wohlstand beschert. Jetzt steht das Land vor tiefgreifenden Veränderungen, die auch der Wirtschaft Sorge bereiten. Wolfram Hatz, Präsident der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) sagt: „Die Herausforderungen für den Wirtschaftsstandort Bayern sind so groß wie selten zuvor.“ Um diese zu meistern, müssen daher die Weichen richtig gestellt werden – auch von der neuen Staatsregierung. Am 8. Oktober 2023 wird der neue Landtag gewählt.

Was konkret zu tun ist, zeigt die vbw im Programm „12 für 5“ auf, das vbw-Präsident Hatz vorgestellt hat. „Wenn sich die künftige Staatsregierung – aber auch die Entscheidungsträger in Berlin und Brüssel – an unseren Forderungen orientieren, haben wir allen Grund, zuversichtlich in die Zukunft zu schauen.“

Die zwölf Punkte im Einzelnen:

1. Sichere und preiswerte Energie für Bayern ermöglichen

Die Strompreise in Deutschland gehören zu den höchsten weltweit. Alle Waren, die die Industrie produziert, sind allein aufgrund höherer Energiekosten teurer: ein Nachteil im Wettbewerb! Der schnelle Ausbau der erneuerbaren Energien hilft, die Kosten zu senken. Gleichzeitig muss die Wasserstoffwirtschaft aufgebaut werden, etwa um Erdgas zu ersetzen.

2. Absatzmärkte, Lieferketten und Rohstoffe sichern

Wie anfällig unser bisheriges Lieferkettenmodell ist, hat etwa die Coronapandemie gezeigt, als monatelang keine Vorprodukte oder Rohstoffe aus China kamen. Auch der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat unsere Abhängigkeit etwa von russischem Gas gezeigt. Hier müssen wir gegensteuern – und zwar nicht, indem wir uns im eigenen Land abschotten, sondern indem wir uns international neue Märkte sichern und gleichzeitig heimische Rohstofflagerstätten besser nutzen, Recyclingkonzepte etablieren und die Kreislaufwirtschaft vorantreiben.

3. Mehr Arbeits- und Fachkräfte gewinnen

Einerseits kommen durch den demografischen Wandel weniger junge Menschen in den Arbeitsmarkt, als in Rente gehen. Andererseits werden für Digitalisierung und Dekarbonisierung neue Fertigkeiten gebraucht. Wichtig ist, für Arbeits- und Fachkräfte zu sorgen: beispielsweise vorhandenes Erwerbspotenzial nutzen und ausbauen oder den Freistaat für ausländische Fachkräfte attraktiv machen.

4. Beste Bildung gewährleisten

Bayern muss weiterhin Spitzenplätze im Bildungswesen belegen. Zusätzlich müssen Schüler noch passgenauer individuell gefördert und gezielt auf den Arbeitsmarkt vorbereitet werden. Dadurch lassen sich Abbrecherquoten senken.

5. Verkehrsinfrastruktur flächendeckend ausbauen

Von A nach B zu kommen: Das ist sowohl für reisende Menschen als auch Produkte und Warenlieferungen in unserer vernetzten Welt entscheidend. Dafür muss die Infrastruktur stimmen – sei es auf der Straße, der Schiene, dem Wasser oder in der Luft. Wichtig ist, dass hier global und ineinandergreifend gedacht wird: Es muss in Zukunft einfacher sein, verschiedene Verkehrsmittel miteinander zu verknüpfen.