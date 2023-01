Die negative Erwartungshaltung überwiegt bei allen Branchen der M+E-Industrie, also bei Herstellern von Metallerzeugnissen sowie von elektrischen Ausrüstungen, bei Maschinenbau, Automotive und IT. Nur in der Elektronik-Industrie überwiegen noch leicht die Firmen, die positiv nach vorn blicken.

Bayerische Metall- und Elektro-Industrie will trotz Wirtschaftsflaute Personal aufbauen

Trotz der getrübten Aussichten halten die meisten Firmen daran fest, Personal aufzubauen. Etwa 10.000 neue Jobs sollen bis Jahresende entstehen. „Ob die Beschäftigungspläne wie geplant realisiert werden können, ist fraglich“, so Brossardt. Denn der Arbeitskräftemangel verschärft sich. Fast die Hälfte (47 Prozent) der Unternehmen sehen ihre Produktions- und Geschäftstätigkeit durch fehlende Arbeitskräfte als erheblich beeinträchtigt. Das ist auch einer der Gründe, warum die Unternehmen bereits im Krisenjahr 2022 in Summe mehr Personal auf- als abgebaut haben: Rund 15.000 Stellen haben sie bis Jahresende geschaffen.

Für Brossardt ist klar, dass auch die Politik helfen muss, um die Betriebe in der Krise zu stützen, etwa mit den richtigen Rahmenbedingungen. Auf gutem Weg seien neue Zuwanderungsregeln für Fachkräfte, aber auch Entlastungen: „Wir hoffen, dass die Strom- und Gaspreisbremsen wirken.“