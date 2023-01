Berlin. Schluss mit der Zettelwirtschaft! Das ist zumindest der amtliche Plan der Bundesregierung. Aber das dauert noch. Viel länger als geplant. Zum Ärger vieler Unternehmen und Bürger.

Denn es besteht unbestritten dringender Handlungsbedarf, Gesetze und Verordnungen digitaltauglich zu machen. Das bestätigt der Nationale Normenkontrollrat (NKR) in seinem aktuellen Jahresbericht, der Mitte Dezember erschienen ist. Das unabhängige Beratungsgremium stellt ein denkbar schlechtes Zeugnis aus, was die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes betrifft: Von insgesamt angepeilten 575 Behördenleistungen wurden in fünf Jahren bundesweit gerade einmal 33 digitalisiert. Setzen, sechs!

Bürokratie verbrennt bei den Unternehmen einen Haufen Geld

Was für die Bürger etwa beim Anmelden eines neuen Wohnsitzes oder beim Ummelden des Autos nur zeit- und nervenaufreibend ist, stellt Betriebe vor finanzielle Probleme. „Im Durchschnitt wenden Unternehmen für Bürokratie 3 Prozent ihres Umsatzes auf. Gemessen an den Umsatzrenditen ist das gewaltig“, rechnet der NKR-Vorsitzende Lutz Goebel vor. Im Hauptberuf ist er nicht etwa ein Beamter, sondern Geschäftsführender Gesellschafter des Krefelder Mittelständlers Henkelhausen.

„Leider fehlt der politische Wille, die Situation zu verbessern.“ Lutz Goebel, Vorsitzender des Normenkontrollrats

Ineffiziente Bürokratie kostet die Unternehmen also bares Geld. Geld, das an anderer Stelle fehlt: etwa bei notwendigen Investitionen. Das schlägt zusätzlich auf die Stimmung in den Führungsetagen der Republik. Katrin Sobania, fürs Thema E-Government zuständige Referatsleiterin bei der Deutschen Industrie- und Handelskammer, sagt dazu: „Ich bin eigentlich Optimistin, aber bei dem Thema nicht. Ein großes Problem ist, dass die Poweruser der Verwaltung, also die Betriebe, nicht systematisch miteinbezogen werden. Es wird viel zu wenig vom Anwender her gedacht.“