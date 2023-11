Oliver Oehler, 53, Leiter der Entwicklung, Schondelmaier GmbH Presswerk, Gutach:

„Als Entwicklungsleiter kann ich einen Beitrag leisten zu wichtigen Themen wie zum Beispiel CO2-Einsparung, ressourcenschonendes Arbeiten oder energieeffiziente Produktion. Was mich auch stolz macht: In fast jedem Fahrzeug, von Auto bis E-Bike, sind Komponenten verbaut, die wir mitentwickelt haben und die bei uns produziert werden. 80 Prozent unserer Kunden sind in der Auto-Industrie, darunter auch die großen Zulieferer.

Als kleines, inhabergeführtes Unternehmen können wir so erfolgreich sein, weil bei uns die Hierarchien flach und die Wege kurz sind. In meinem 15-köpfigen Entwicklungsteam sind auch gelernte Facharbeiter aus der Produktion. Der direkte Praxisbezug ist also immer gegeben. Meine Erfahrung ist: Über die Jahre wächst der Stolz auf die Arbeit. 1986 habe ich bei Schondelmaier meine Ausbildung zum Werkzeugmacher angefangen. Das lag im wahrsten Sinne des Wortes nahe, denn mein Elternhaus steht neben der Firma.

Hier kann man einen Job finden, der auch stolz macht

Als Azubi habe ich die Arbeit in der Industrie schätzen gelernt – und später die Chancen genutzt. Nach fünf Jahren im Werkzeugbau habe ich eine Fortbildung zum Maschinenbautechniker und dabei auch den Fachhochschulabschluss gemacht. Anschließend kam ich in die Konstruktion – wieder bei Schondelmaier. Mit 27 Jahren habe ich dann noch ein Maschinenbaustudium drangehängt. Nach zwei Jahren in einer Entwicklungsfirma bin ich wieder zu Schondelmaier zurückgekehrt. In der anderen Firma ging es ausschließlich um Entwicklung, da hat mir einfach der Kontakt zur Praxis, zur Fertigung gefehlt. Heute bin ich Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung von Schondelmaier.

Mein Job macht mir jeden Tag aufs Neue Spaß. Gerade hier, in einem mittelständischen Betrieb, habe ich die Möglichkeit, vieles mitzugestalten. Jungen Leuten, die vor der Entscheidung für einen Beruf stehen, empfehle ich: Schaut in die Industriebetriebe rein, seht euch die Produktion an – zum Beispiel als Praktikanten oder bei Tagen der offenen Tür. Ihr werdet sehen: Auch in einem Presswerk wie Schondelmaier, wo Stahl umgeformt wird, ist alles modernste Hightech. Hier entstehen Dinge mit handfestem Nutzen. Und zwar zukunftsweisend und klimafreundlich. Hier könnt ihr eine Arbeit finden, die euch stolz macht!“