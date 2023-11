Mit dem Laptop unter dem Arm geht Serkan Özdemir in die Fertigung. Hier ist er nur noch selten, 80 Prozent seiner Arbeitszeit im Sindelfinger Mercedes-Werk verbringt er im Büro und wertet Produktdaten aus. In der Fertigung schaut er sich an, was dort läuft, spricht mit den Kollegen – um zu überprüfen, ob die Daten auf seinem Laptop korrekt erhoben wurden und den tatsächlichen Zuständen entsprechen. Das kann er, denn mit Produktionsprozessen kennt er sich aus. Nach seiner Ausbildung zum Fertigungsmechaniker war der heute 36-Jährige zunächst Maschinen- und Anlagenführer, später Betriebstechniker in der Zylinderkopffertigung in Mettingen.

Das Wichtigste ist ein Interesse an Daten

Und dann kam ein firmeninterner Aufruf, der ihm eine Tür zum Aufstieg öffnete: Die Produktionsmitarbeiter wurden zur „digitalen Challenge“ eingeladen. Er nahm die Challenge an. „Das war die beste berufliche Entscheidung meines Lebens“, sagt er heute.

„Es war die beste berufliche Entscheidung meines Lebens“ Serkan Özdemir, Mercedes

Mitmachen konnte jeder. Wer einen Sinn für Logik und ein Interesse an Daten beweisen konnte, bekam die Chance, sich im Programm D-Shift zum Datenspezialisten umschulen zu lassen. Das Programm ist ein Teil der unternehmensweiten Qualifizierungsinitiative Turn2Learn. So will Mercedes speziell Fertigungsmitarbeiter fit für neue Stellen machen, für eine Zukunft, in der Daten eine wesentliche Rolle spielen.

Mitarbeit in Projekten bringt praktische Erfahrung

Die Fortbildung ging berufsbegleitend über rund zehn Monate, per Online-Kurs und Praxiseinsätzen. „Zuerst haben wir eine Programmiersprache gelernt“, erzählt Özdemir. Danach ging es darum, wie man programmgesteuert große Datenmengen analysieren und auch visuell darstellen kann. Außerdem um Methoden, mit denen man Entscheidungen aus den Ergebnissen ableiten kann.