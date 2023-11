Was bewegt unsere Unternehmen besonders? aktiv sprach dieses Mal mit Ralf Rohmann. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der Maschinenfabrik Gustav Eirich in Hardheim.

Herr Rohmann, welches Thema treibt Sie derzeit um?

Der Fachkräftemangel – gerade bei uns im ländlichen Bereich! Wir haben jetzt leider damit zu kämpfen, dass bildungspolitisch in den letzten 20 Jahren einiges nicht optimal gelaufen ist.

Was genau meinen Sie damit?

In unserem heutigen Bildungssystem werden die jungen Leute viel zu sehr an die Hochschulen gedrängt und zu wenig begeistert für die Ausbildungsberufe in Industrie und Handwerk, obwohl diese sehr attraktiv sind. Die Mehrheit der Schulabgänger strebt inzwischen ein Studium an, auch wenn das für viele gar nicht die beste Wahl ist und es entsprechend hohe Abbrecherquoten gibt.