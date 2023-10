Welcher Kunde welchen Auftrag erteilt hat, diese Infos holt sie sich aus dem firmeneigenen ERP-System (ERP steht für Enterprise Resource Planning).

Die Fertigungsplanung selbst geschieht derzeit noch auf Papier, an einer großen Tafel an der Wand. In Zukunft soll hier aber digitalisiert werden. Dann wird anstelle der Tafel ein großer Monitor an der Wand hängen. „Damit werde ich einen noch besseren Überblick darüber haben, welcher Auftrag gerade an welchen Maschinen läuft“, sagt Nothdurft. Die Arbeit macht ihr Spaß: „Hier bin ich genau an der richtigen Stelle.“