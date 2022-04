Wie wirkt sich Corona aus?

Die Pandemie hat für eine riesige Verunsicherung gesorgt. Stabilität, Planbarkeit, Verlässlichkeit: Viele grundlegende Gewissheiten sind bei den jungen Leuten plötzlich weg. Sie zögern bei Entscheidungen – und bleiben dann eventuell doch lieber ein wenig länger auf der Schule. Zudem kamen wir zuletzt viel schlechter an die Jugendlichen ran. Schulbesuche waren ja in der Regel nicht möglich. Klar: Online kann man viel versuchen und unternehmen. Das haben wir auch. Aber all das ersetzt nicht den persönlichen Kontakt.

Und was machen Sie nun?

Azubi-Recruiting ist derzeit die kreativste Arbeit in unserem Unternehmen. Wir nutzen alle Hebel, die wir haben. Mitarbeiter werben in ihrem privaten Umfeld, etwa am Wochenende auf dem Fußballplatz. Es gibt die Initiative „Azubis werben Azubis“ mit einem Prämiensystem. Und natürlich sind wir flexibler als früher.

Was heißt das?

Wir sind offener für individuelle Lösungen. So beginnen in diesem Herbst zwei Seiteneinsteiger bei uns eine Ausbildung, die zuletzt als Ungelernte ausgeholfen haben. Sie hatten durch Corona ihre früheren Jobs in anderen Branchen verloren. Und grundsätzlich sind wir eher bereit, Wackelkandidaten mit schulischen Defiziten eine Chance zu geben. Der Charakter und die Motivation eines Bewerbers sind für uns zentral. Wer dann bei uns etwas lernen will, den fördern wir, so gut es geht.