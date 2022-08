Die digitale Vorbereitung spart Ausbildern in den Betrieben zudem erhebliche Arbeit. „Sie müssen nicht immer wieder alles wiederholen und erklären“, so Wäger. Fachkräfte für die Ausbildung sind schließlich knapp, ebenso wie der Nachwuchs in der Branche.

Wäger weiß aus eigener Erfahrung: In M+E-Berufen wie Werkzeug- oder Zerspanungsmechaniker muss man sich viel Wissen aneignen. Vor dem Aufbaustudium in Wirtschaft und Maschinenbau hat er in jungen Jahren den Ausbildungsberuf Werkzeugmechaniker erlernt. Damals gab es die interaktive Lernplattform Education 4.0., die Weiler nun einsetzt, natürlich noch nicht.

Üben am digitalen Zwilling, das war praktisch in der Pandemie

Sie vermittelt den Stoff auf neue Art, man übt am digitalen Zwilling. „Wir haben das komplexe Wissen auf kleine Einheiten heruntergebrochen, so blickt man schneller durch", sagt Wäger. Die Einheiten kann man auch allein zu Hause oder unterwegs am Handy anschauen. Schulung im Distanzbetrieb, das war auch praktisch in der Pandemie. Die Abbildungen sind zum Teil animiert, interessant, da bewegt sich was. Hinzu kommt eine Lernbibliothek mit Videos – schließlich sagen Bilder manchmal mehr als Worte. Die Beiträge sind je nur drei bis vier Minuten lang. Snackable Content nennt sich das, man „knabbert“ den Lernstoff wie einen Snack aus der Chipstüte. Schmeckt!

Von der Erstunterweisung bis zu fortgeschrittenem Wissen lernt der Azubi immer mehr dazu. Das Programm passt sich dem Kenntnisstand an. Je nach Lernfortschritt werden passende Einheiten und parallel die Zugangsberechtigungen für die Maschinen freigeschaltet.

Am „Lehrer-PC“ hat der Ausbilder alles im Blick. Sämtliche Anlagen im Betrieb sind vernetzt. So kann er stets sehen, welcher seiner Schützlinge gerade wo zugange ist und ob einer von ihnen Probleme hat. Die Aufgaben werden digital verteilt, abgearbeitete Aufträge papierlos dokumentiert.

Das Lernprogramm zeigt auch Spezialfälle wie die Lünette

Zum digitalen Übungsprogramm gehört auch die Fehlersuche mit simulierten Ausfällen. Da kann nix passieren. Und Spezialfälle wie die Handhabung der Lünette sind ebenso enthalten – sie dient dem Abstützen langer Werkstücke beim Drehen. „Braucht man im Alltag im Betrieb eher selten“, so Wäger, „muss man für die Prüfung aber wissen.“

Das Paket aus virtueller Maschine mit digitalem Lernprogramm trifft den Nerv der Zeit. „Die Nachfrage aus dem Ausbildungssektor ist hoch“, so das Unternehmen. Die ersten Anlagen wurden im Frühsommer ausgeliefert.

Übrigens: Sie sind nicht allein Azubis vorbehalten. Es handelt sich um vollwertige Anlagen, sie sind jederzeit bereit für den Wechsel vom Lehrbetrieb in die „echte“ Produktion.