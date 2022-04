München. Für ausbildungswillige Jugendliche sind die Chancen in Bayern so gut wie nie. Jedem Bewerber stehen rein rechnerisch branchenübergreifend 1,8 Ausbildungsplätze gegenüber. Und auch Bayerns Leitbranche, die Metall- und Elektro-Industrie (M+E), plant für dieses Jahr, die Zahl ihrer Ausbildungsplätze wieder deutlich zu erhöhen. Dies ist das Ergebnis der aktuellen Umfrage von bayme vbm, den Arbeitgeberverbänden der bayerischen M+E-Industrie.

Gut 14.000 junge Frauen und Männer und damit 6,5 Prozent mehr als im Vorjahr könnten im Herbst 2022 ihre Ausbildung starten – wenn sich genügend Bewerber finden. Und genau dies ist eine der großen Herausforderungen für die Industrie, stellte Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer von bayme vbm heraus. „Die großen Betriebe hatten ihre Stellen für 2022 bereits fast vollständig besetzt“, gab er bei der Vorstellung der Umfrageergebnisse an.

In kleineren und mittelständischen Betrieben sind jedoch noch Plätze frei. Kurzentschlossene können sich sogar noch für September 2022 bewerben.

Laut Umfrage ist ein Hauptgrund für die unbesetzten Ausbildungsstellen, dass es zu wenige Bewerber auf dem Markt gibt – oder die Qualifikation der Schulabgänger nicht zu den benötigten Fertigkeiten in der Ausbildungsstelle passt. Für mehr als die Hälfte der Unternehmen (52 Prozent) ist dies das drängendste Problem. Im Vorjahr gaben nur 44 Prozent an, dass Bewerber mit passenden Qualifikationen fehlen.

Ausbildung als wichtige Säule gegen Fachkräftemangel

Trotz nach wie vor schwieriger konjunktureller Lage sowie der spürbaren Auswirkungen der Corona-Pandemie und nach wie vor gestörter Lieferketten setzen die Unternehmen in Bayern auf Ausbildung als eine der wichtigsten Säulen, dem Fachkräftemangel in der Industrie zu begegnen.

Drei Viertel der Betriebe bilden nach Bedarf aus, knapp 5 Prozent sogar über Bedarf. Und fast alle Auszubildenden werden übernommen – zum großen Teil unbefristet, in wenigen Fällen mit Befristung. Lediglich knapp 6 Prozent der Auszubildenden bleiben nach dem Abschluss nicht im Betrieb – und das meist auf eigenen Wunsch, weil ein aufbauendes Studium oder eine alternative Fachrichtung angestrebt wird.