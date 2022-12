„Das alles macht den Führerschein zu einem noch kostspieligeren Unterfangen“, so Wagner. Eine Fahrstunde kostet derzeit laut ADAC zwischen 55 und 70 Euro. Zwölf Sonderfahrten sind verbindlich vorgeschrieben. Wie viele Stunden es tatsächlich werden, hänge von der Leistungsfähigkeit des Prüflings ab – und eben vom Prüfungstermin, weiß Fahrlehrer Hetzler: „Um während der wochenlangen Wartezeit prüfungsfit zu bleiben, sind weiterhin ein bis drei Fahrstunden pro Woche notwendig.“ Damit wird die Sache für die Fahranfänger teurer

„Für uns als Fahrschule hingegen brechen letztlich Einnahmen weg, zugleich wird die Einsatzplanung der Fahrlehrer und die Prüfungsplanung immer schwieriger.“ Mittlerweile würden manche Fahrschulen schon intern umsteuern, damit sich die prüfungsbereiten Schüler nicht weiter aufstauen.

Termine am Samstag sollen Entlastung bringen

Entspannung sollen jetzt zusätzliche Fahrprüfungen an Samstagen bringen. Seit Ende Oktober bieten der Tüv Rheinland und der Tüv Nord zusätzliche Termine an diesem Tag an, auch im Süden gibt es schon Samstagsprüfungen. Und zumindest die derzeit 208 Fahrprüfer beim Tüv Rheinland sollen Verstärkung aus den eigenen Reihen erhalten – von reaktivierten Rentnern und auch von Kollegen aus dem Bereich der Hauptuntersuchung für Fahrzeuge.

Auf dem Arbeitsmarkt schnell ganz neue Kollegen zu finden – das ist laut Tüv schwierig: „Da der Beruf spezielle Anforderungen voraussetzt, ist es wie in vielen hoch qualifizierten Berufen in Deutschland schwierig, extern neue Mitarbeitende zu gewinnen.“

Die Misere der Fahrschüler: ein aktuelles Beispiel dafür, wie der Fachkräftemangel an immer neuen Stellen üble Konsequenzen hat.