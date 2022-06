Das Projekt bündelt die große Expertise von Industrie, Wissenschaft und Infrastrukturbetreibern. Und es will die Möglichkeiten aufgreifen, die sich aus dem 2021 verabschiedeten Gesetz zum autonomen Fahren eröffnen.

Denn autonome Lkws versprechen zahlreiche Vorteile. So könnten sie nicht nur die volkswirtschaftlichen Kosten von Staus und Unfällen reduzieren, sondern auch gegen das zunehmende Fachkräfteproblem in der Logistik helfen. Nach Angaben des Branchenverbands BGL fehlen hierzulande schon heute mindestens 60.000 Berufskraftfahrer. Rund 17.000 Berufseinsteigern stünden jedes Jahr etwa 30.000 Fahrer gegenüber, die in Rente gehen, heißt es.