München. Mit Argusaugen einmal ums ganze Auto herum. Bücken, gucken, mit dem Finger übers Blech wischen, damit man ja keinen Kratzer übersieht: So lief das bisher bei Verleih und Rückgabe eines Mietwagens. Jetzt verläuft dieser Check digital. Das macht die Sache genauer und gerechter. Schließlich will niemand für den Schaden zahlen, den der Vormieter am Fahrzeug hinterlassen hat.

Laserlicht statt manueller Inspektion

Diese automatisierte Kontrolle gibt es bereits für Mietwagenfirmen am Flughafen München. An der Einfahrt zur Fahrzeugrückgabe sowie an der Ausfahrt aus dem Mietwagenzentrum wurden dafür große Scanner installiert. Das System mit Laserlicht ersetzt die bisherige manuelle Inspektion. „Das schafft Transparenz“, sagt Markus Wild vom Autovermieter Sixt. Das bayerische Unternehmen ist eine der großen Verleihfirmen, die die Technik am Münchner Luftdrehkreuz nutzt.

„Für die Kunden entsteht keine Wartezeit“, betont Sixt-Sprecher Wild. „Die Fahrzeuge können die Ein- und Ausfahrt in normaler Geschwindigkeit passieren.“ Beim Durchfahren werden eventuelle Schäden erfasst. So lassen sie sich lückenlos zuordnen.