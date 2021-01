Die Reaktion des Fahrers ist verlangsamt, Geschwindigkeiten und Entfernungen können nicht mehr richtig eingeschätzt werden, das Sichtfeld ist eingeengt. Alkoholgenuss und Straßenverkehr ist sicher keine gute Kombination. Aber nicht nur die Gesundheit steht auf dem Spiel, sondern auch die Fahrerlaubnis. Und das gilt nicht nur für Autofahrer. Je nach Promillegrad und Verhalten drohen auch Radlern und E-Bike-Piloten Bußgelder, Punkte in der Flensburger Verkehrssünder-Datei und die zeitweilige Trennung vom Führerschein. Alfred Ossendorf, Verbraucherschutzberater und Fahrlehrer beim ADAC Nordrhein, erklärt, was droht, wenn der Pegel steigt.

Autofahrer machen sich ab 1,1 Promille am Steuer strafbar

Die magische Grenze liegt bei 0,5 Promille. Ab diesem Blutalkoholwert kann es für Autofahrer bei einer Polizeikontrolle unangenehm werden – egal, ob der Fahrer auffällig gefahren ist oder nicht. Ein Pegel zwischen 0,5 und 1,09 Promille wird als Ordnungswidrigkeit behandelt, die in der Regel einen Bußgeldbescheid von 500 Euro nach sich zieht, ein einmonatiges Fahrverbot sowie zwei Punkte in Flensburg. Aber es reicht schon ein Pegel von 0,3 Promille, um richtig Ärger zu bekommen.

Wer leicht alkoholisiert am Steuer Ausfallerscheinungen zeigt, bei Rot über die Ampel fährt zum Beispiel, in Schlangenlinien unterwegs ist oder einen Unfall baut, kann als Straftäter eingestuft werden. „Wenn die Polizei unterstellt, dass der Unfall wegen des Alkohols entstanden ist, kann die Fahrerlaubnis entzogen werden“, sagt Alfred Ossendorf vom ADAC Nordrhein. Im besten Fall müsse der Fahrer sechs Monate auf den „Lappen“ verzichten, möglich seien aber auch zwölf Monate und mehr. Promillewerte ab 1,1 gelten ausnahmslos als Straftatbestand. „Dann ist es auch egal, ob man auffällig gefahren ist oder nicht“, sagt Alfred Ossendorf. Es drohen drei Punkte in Flensburg, eine Geldstrafe sowie ein Führerscheinentzug von meistens neun bis zwölf Monaten, möglicherweise aber auch länger. „In diesem Fall wird immer ein Alkoholproblem unterstellt“, so der gelernte Fahrlehrer: „Denn wer mit 1,1 Promille noch Autofahren kann, ist im Training.“