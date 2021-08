Die Zahlen sind gigantisch: Bis zum Jahr 2033 müssen in Deutschland rund 43 Millionen Führerscheine in neue Dokumente im Scheckkarten-Format umgetauscht werden. Etwa 15 Millionen Papier-Führerscheine (ausgestellt bis 31. Dezember 1998) und 28 Millionen Scheckkarten-Dokumente (ausgegeben von 1999 bis 2013) verlieren bis dahin Schritt für Schritt ihre Gültigkeit. Denn künftig gibt es in der EU ein einheitliches Dokument. aktiv hat Elke Hübner, Fachbereichsleiterin für Verbraucherschutz und Recht beim ADAC Nordrhein, gefragt, wie der große Umtausch ablaufen soll.

Warum müssen alle Führerscheine umgetauscht werden?

Nach einer Richtlinie der Europäischen Union aus dem Jahr 2006 sollen europaweit alle Führerscheine einheitlich und fälschungssicher sein. Bis zum 19. Januar 2033 sollen deshalb auch in Deutschland alle Führerscheine, die bis zum 19. Januar 2013 ausgestellt wurden, in fälschungssichere Dokumente im Scheckkartenformat umgetauscht werden – egal, ob es sich um Pkw-, Motorrad- oder Lkw-Führerscheine handelt.

Um Missbrauch zu vermeiden, werden alle Informationen zur Fahrerlaubnis in einer Datenbank erfasst. „Bisher kann es Lücken in der Datenbank geben, weil Daten aufgrund von Krieg oder der deutschen Wiedervereinigung untergegangen sind“, sagt Hübner. Diese Lücken sollen im Zuge der Umtausch-Aktion geschlossen werden.

Wer muss wann seinen Führerschein umtauschen?

Führerscheine, die bis einschließlich 31. Dezember 1998 ausgestellt wurden, müssen spätestens bis zum 19. Januar 2025 umgetauscht werden. Hier ist das Geburtsjahr des Fahrers maßgeblich. Eine Ausnahme bilden die Jahrgänge bis 1953, die bis zum 19. Januar 2033 Zeit haben (siehe nachfolgende Tabelle am Ende dieses Artikelabschnitts).

Führerscheine, die vom 1. Januar 1999 bis zum 18. Januar 2013 ausgestellt wurden, sind spätestens bis zum 19. Januar 2033 umzutauschen. Bei den Fristen ist hier das Ausstellungsjahr entscheidend (siehe nachfolgende Tabelle am Ende dieses Artikelabschnitts).

Führerscheine, die nach dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurden, sind von der Umtausch-Regelung nicht betroffen, da sie schon dem neuen technischen Niveau entsprechen. Wann diese Dokumente ablaufen, steht unter der Nummer 4b auf der Vorderseite der Scheckkarte.

Die einzelnen Umtauschfristen zeigt die folgende Tabelle:

I. Führerscheine, die bis einschließlich 31. Dezember 1998 ausgestellt worden sind: Geburtsjahr der Fahrerlaubnisinhabenden Tag, bis zu dem Führerschein umgetauscht sein muss vor 1953 19. Januar 2033 1953 bis 1958 19. Januar 2022 1959 bis 1964 19. Januar 2023 1965 bis 1970 19. Januar 2024 1971 oder später 19. Januar 2025 II. Führerscheine, die ab 1. Januar 1999 bis 18. Januar 2013 ausgestellt worden sind: Ausstellungsjahr Tag, bis zu dem der Führerschein umgetauscht sein muss 1999 bis 2001 19. Januar 2026 2002 bis 2004 19. Januar 2027 2005 bis 2007 19. Januar 2028 2008 19. Januar 2029 2009 19. Januar 2030 2010 19. Januar 2031 2011 19. Januar 2032 2012 bis 18. Januar 2013 19. Januar 2033 Die Jahrgänge 1953 bis 1958 müssen also bereits Anfang 2022 ihre alte „Pappe“ umgetauscht haben, für sie drängt die Zeit ein bisschen. Aber auch wer später dran sei, könne den Umtausch theoretisch schon jetzt in Angriff nehmen, so Hübner: „Wir haben keine Rückmeldung von einer Behörde, dass sie nicht jetzt schon umtauschen wollen.“