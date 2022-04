REHADAT

REHADADT ist ein unabhängiges Angebot mit insgesamt 14 Portalen, das zu allen Fragen der beruflichen Teilhabe von Menschen mit Behinderungen informiert. Es ist ein Projekt des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln, gefördert vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS). Das Angebot richtet sich sowohl an Betroffene als auch an alle, die sich für ihre berufliche Teilhabe einsetzen. Die Website informiert unter anderem über Bildungsangebote für Menschen mit Förderbedarf, über den beruflichen (Wieder-)Einstieg oder die Mobilität: rehadat.de