Automobil-Zulieferer IMS Gear, Donaueschingen, Spezialist für Zahnrad- und Getriebetechnik

Komponenten dieses Unternehmens stecken in vielen Autos: etwa in elektromechanischen Sitzverstellungen und Parkbremsen. Das Unternehmen konnte seinen Umsatz zuletzt zwar um 8 Prozent steigern, aber die Umsatzrendite von 4 Prozent bereitet den Chefs noch Sorgen: Vom Umsatz bleibt zu wenig Gewinn übrig – von jedem Euro nur 4 Cent. „Um weiterhin ausreichend zu investieren, brauchen wir wieder eine höhere Umsatzrendite“, erklärt Bernd Schilling, eines der drei Vorstandsmitglieder. Die Belegschaft hatte es zuletzt gleich mit drei großen Herausforderungen auf einmal zu tun: Mit dem technologischen Mega-Umbruch in der Auto-Industrie. Mit dem Konjunktureinbruch. Und dann noch mit der Inflation – „die Kosten sind in so kurzer Zeit massiv gestiegen, dass es unmöglich war, die Produktivität in gleicher Weise zu steigern“, schildert Schilling.

Im Unternehmen dreht sich deshalb vieles darum, die Kosten zu reduzieren und die Effizienz zu steigern. Ales Starek, ebenfalls im Vorstand, erzählt: „Das ist etwas, mit dem nicht nur wir Vorstände uns befassen. Jeder Einzelne macht mit, zum Beispiel in Projekten. Unsere Mitarbeiter sind sehr motiviert und setzen sich fürs Unternehmen ein.“ Wo möglich, werden Arbeitsschritte automatisiert und der Ausschuss reduziert. Wenn ein Bereich nicht ausgelastet ist, arbeiten die betroffenen Mitarbeiter zuweilen in anderen Units. Auch die Verwaltungsmitarbeiter nehmen ihre Prozesse und Strukturen unter die Lupe: Wo können wir besser, schneller werden?

Weil bestimmte Produkte in Deutschland nicht mehr wettbewerbsfähig hergestellt werden können, baut IMS Gear ein neues Werk in Kroatien auf: „Das brauchen wir auch zur Sicherung der deutschen Standorte“, verdeutlicht Wolfgang Weber, der Dritte im Vorstandsteam. Er glaubt, dass die Planungssicherheit, wie sie vor der Krise herrschte, so schnell nicht mehr zurückkommen wird. „Darauf müssen wir uns dauerhaft einstellen.“ Immerhin: Die hiesige Belegschaft ist zuletzt gleich groß geblieben. 3.200 Leute arbeiten für IMS Gear insgesamt, davon rund 1.700 in Baden-Württemberg.