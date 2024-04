Die letzte nennenswerte Entlastung bei der Unternehmensteuer gab es anno 2008

Die letzte nennenswerte Entlastung bei der Unternehmensteuer liegt nun schon 16 Jahre zurück. Seitdem hat sich die Position des Standorts D nach und nach wieder verschlechtert. „Die Zeit ist also reif für eine echte Reform, für eine spürbare Steuersenkung, die ja auch schrittweise erfolgen kann“, sagt IW-Experte Hentze. „Mit einer auf etwa 25 Prozent gesenkten Steuerlast würden wir wenigstens im Mittelfeld der konkurrierenden Staaten liegen.“

„Wir fallen im Wettbewerb der Industriestandorte zurück. Die Zeit ist reif für eine Steuersenkung.“ Tobias Hentze, IW

Dann käme natürlich erst mal weniger Geld in die Staatskasse. Aber: „Diese Mindereinnahmen würden zum Teil durch zusätzliches Wachstum gegenfinanziert“, so Hentze, „die Unternehmen hätten dann ja mehr Geld für Investitionen.“ Und die deutsche Steuerquote – also das, was der Staat den Betrieben und den Bürgern insgesamt abknöpft – liegt derzeit mit 23 Prozent der Jahreswirtschaftsleistung auf ziemlich hohem Niveau.

Dass die aktuelle Regierung sich des wichtigen Themas noch gründlich annimmt, erwartet der IW-Ökonom freilich nicht: „Es fehlt derzeit leider der politische Wille, auf Steuereinnahmen zu verzichten, um damit die Wirtschaft zu stabilisieren und das Wachstum zu fördern.“