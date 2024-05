Was haben denn die Löhne damit zu tun?

Die starken Inflationstreiber wie gerissene Lieferketten oder Kostenexplosionen für Energie sind inzwischen weggefallen, hier besteht also keine Gefahr mehr. Offensichtlich auch nicht von den Rebellen-Angriffen auf Handelsschiffe im Roten Meer, sonst hätten wir das schon gespürt. Als einziger potenzieller Preistreiber bleiben jetzt noch hohe Lohnzuwächse. Denn höhere Lohnkosten müssten die Unternehmen auf die Preise umwälzen, die Produkte würden also teurer. Das würde die Arbeitnehmenden dazu veranlassen, in der nächsten Runde wieder höhere Löhne zu verlangen. Und so schaukelt sich das hoch zur sogenannten Lohn-Preis-Spirale. Wegen dieses Risikos hält die EZB momentan aus Vorsicht an der preisbremsenden Wirkung höherer Zinsen fest.

Aber nach einer hohen Inflation wären hohe Lohnforderungen doch gerechtfertigt?

Einerseits ist es nachvollziehbar, wenn die Beschäftigten erwarten, dass Kaufkraftverluste durch die Hochinflationsphase wieder ausgeglichen werden. Andererseits aber ist zu befürchten, dass durch hohe Lohnsteigerungen eine zweite Inflationswelle losgetreten wird, die dann noch schwieriger einzufangen wäre. Ein Tarifabschluss sollte die Preisstabilität also nicht gefährden.