In Baden-Württemberg kühlt sich die Konjunktur sogar noch stärker ab als in Deutschland insgesamt, so Moritz Kraemer, Chefvolkswirt der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Der Grund: die hohe Exportabhängigkeit des Bundeslandes. Eine Rezession entsteht meist aus einem Mix mehrerer Problemlagen, die mit ihren Wechselwirkungen zusammenspielen. aktiv erklärt, welche Faktoren unsere Konjunktur derzeit so ungewöhnlich stark gefährden.

Krieg und Energiekrise

Russlands Krieg in der Ukraine treibt die ohnehin schon hohen Energiepreise weiter nach oben, die Versorgungssicherheit ist in Gefahr. Das Problem trifft vor allem Deutschland mit voller Wucht. Laut Bundesverband der Deutschen Industrie befinden wir uns in der größten Energiekrise seit Bestehen der Bundesrepublik.

„Die Risiken für die deutsche und europäische Konjunktur durch fehlende Energierohstoffe bleiben sehr hoch.“ (Wolfgang Niedermark, Mitglied der BDI-Hauptgeschäftsführung)

China

Die strikte Null-Covid-Politik Chinas belastet die Lieferketten derzeit massiv. Denn sie sorgt dafür, dass Lieferungen nach und aus China blockiert und Werke in China lahmgelegt werden. Das Riesenreich selbst steckt entsprechend in der Krise. Als Motor der Weltwirtschaft fällt es also aus.

Auch der Taiwan-Konflikt ist potenziell gefährlich für die deutsche Wirtschaft und bereitet auch Unternehmen in Baden-Württemberg Sorge. Laut einer Studie des Münchner Ifo-Instituts würde ein Handelskrieg mit China Deutschland sechsmal so viel kosten wie der Brexit! Größter Verlierer wäre die hiesige Auto-Industrie mit einem Wertschöpfungsverlust von rund 8 Prozent, schätzen die Forscher.

„Bei einem Festhalten der chinesischen Regierung an der Null-Covid-Strategie ist auch mittelfristig nicht mit einer Entspannung der Lieferbeziehung zu rechnen.“ (Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbands Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen)

Materialknappheit

Die erhoffte Entspannung der Lieferketten verschiebt sich immer weiter nach hinten. In den Kernbranchen der deutschen Industrie bleibt die Situation kritisch – das ergab eine Umfrage des Ifo-Instituts. In Elektro-Industrie, Maschinenbau und Automobilbranche berichteten rund 90 Prozent der Unternehmen, dass sie nicht alle nötigen Materialien und Vorprodukte bekommen.

„Für die nächsten Monate gibt es keine Anzeichen einer deutlichen Erholung bei der Beschaffung wichtiger Werkstoffe.“ (Klaus Wohlrabe, Ifo-Institut)

Protektionismus

Jahrzehntelang hat die Globalisierung die Weltwirtschaft angetrieben. Seit Trumps Handelskonflikten mit China und der EU zeigt sich jedoch ein Trend der Entkopplung zwischen den Weltregionen. Die Corona-Pandemie hat diesen Prozess noch verschärft.