Weniger Gewinn heißt: Weniger Geld für Investitionen

Demnach kann kein einziges der antwortenden Unternehmen die Kostensteigerungen vollständig an die Kunden weitergeben – und nur ein gutes Fünftel kann das in ausreichendem Maße. Rund ein Drittel rechnet für dieses Jahr mit Kurzarbeit, ein gutes Viertel plant, Personal abzubauen. Von einem Gas-Stopp wären vier von fünf Firmen betroffen, die Hälfte sogar in substanziellem Umfang. Auch, weil zum Beispiel Vorleistungen vom Gas abhängen – oder aber die Kunden mit Gas produzieren.