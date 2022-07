Letztlich ist nur Italien laut ZEW ähnlich gekniffen wie Deutschland. Praktisch überhaupt nicht gefährdet ist dagegen die Versorgungssicherheit der USA, von Japan und Kanada: Alle drei Überseeländer haben zwar genau wie wir einen hohen Energieverbrauch. Aber sie haben – anders als wir – zuverlässige Bezugsquellen. Auch Großbritannien bescheinigen die Mannheimer Forscher ein nur minimales Lieferrisiko aufgrund der Abhängigkeit von unzuverlässigen Förderländern.

Vor allem in der Schweiz, die traditionell stark auf Wasserkraft baut, bewegte sich laut ZEW preislich nur wenig. Auch in Skandinavien lebte es sich beim Blick auf die Strompreise zumeist entspannter als bei uns. Ebenfalls recht gelassen bleiben konnten die drei großen außereuropäischen Staaten: Bei ihnen sind die kriegsbedingten Preissteigerungen bislang „ausgesprochen moderat ausgefallen oder ganz ausgeblieben“, heißt es in dem ZEW-Papier.