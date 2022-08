Olaf Furtmeier, CEO des Maschinen- bauers Burkhardt+Weber Fertigungssysteme (Reutlingen): „Im Vergleich zu dem, was wir momentan erleben, war Corona ein Klacks. In den Jahren 2020 und 21 mussten wir Hygieneregeln und Homeoffice managen – aber wir konnten produzieren. In diesem Jahr dagegen gibt es für Industriebetriebe wie uns eine Vielzahl an Stolpersteinen. Man hat zwar viele Aufträge, aber das Material fehlt hinten und vorne. Und die explodierenden Energiepreise machen es schwer, das Budget für die nächsten Jahre vorauszuplanen.

Hinzu kommt: In China warten noch viele Maschinen darauf, dass wir sie aufbauen und in Betrieb nehmen können. Es gibt aber immer noch Einreisebeschränkungen, Quarantänebestimmungen und außerdem keine Flüge. Dadurch ist sehr viel Geld gebunden. Das alles zusammen ist eine komplexe und sehr, sehr schwierige Mischung.

Unsere Mannschaft ist ein starkes, hoch motiviertes Team. Aber manche Dinge haben wir einfach nicht in der Hand. Die Materialverfügbarkeit können wir nur bedingt beeinflussen, ebenso wenig eine zuverlässige Energieversorgung, die wir natürlich unbedingt brauchen. Wir müssen täglich auf neue Situationen reagieren. Das ist der Unterschied zu allen bisherigen Krisen, die ich in 30 Jahren in diesem Business erlebt habe.“