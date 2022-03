Kann man auch einfach nur den Arbeitgeberzuschuss ansparen?

Nein. Das wäre auch zu wenig für eine solide Extra-Rente. Man muss also schon selbst etwas abzwacken: Mindestens 240 Euro im Jahr, erst dann gibt es den oben erwähnten Zuschuss. Aber da gibt es einen Trick. „Wer clever ist, nutzt eine weitere Arbeitgeberleistung, um die eigene Sparleistung zu erbringen oder besser noch zu erhöhen“, erklärt Schminke. Nämlich die bekannten vermögenswirksamen Leistungen – diese kann man für den nötigen „Altersvorsorgegrundbeitrag“ (AVGB) nutzen. So fallen auf die vermögenswirksamen Leistungen auch keine Sozialversicherungsbeiträge und Steuern an.

Ein Rechenbeispiel zeigt, warum sich das mehr lohnt als rein private Vorsorge. Ein typischer Beschäftigter mit 2.200 Euro brutto, der 40 Euro aus diesem Entgelt umwandelt, bekommt dafür jetzt rund 35 Euro Zuschuss vom Arbeitgeber (AVGB plus tariflicher Zuschuss). Er legt also insgesamt 75 Euro im Monat für die Extra-Rente zurück. Weil dank der staatlich geförderten Entgeltumwandlung weniger Steuern und Sozialbeiträge abgezogen werden als sonst, fällt das Netto auf dem Konto aber nur um rund 23 Euro geringer aus. Konkret heißt das: Gut 50 Euro bekommt unser Beispiel-Textiler jeden Monat für die Extra-Vorsorge geschenkt! Ausführlich erklärt ein Info-Blatt der MetallRente diesen Zusammenhang.

Gibt es auch versteckte Haken bei dieser Vorsorgeform?

Ja, aber die fallen nicht sehr ins Gewicht. Wegen der eingesparten Sozialversicherungsbeiträge wird etwas weniger in die Sozialversicherung eingezahlt, deshalb fällt etwa die gesetzliche Rente später geringer aus. Der Effekt wird aber durch die Betriebsrente deutlich ausgeglichen. Außerdem fallen, wie für die staatliche Rente, auf Betriebsrenten später in den meisten Fällen Sozialbeiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung an. Genauso muss auch die Betriebsrente bei Auszahlung versteuert werden, da sie aus steuer- und sozialversicherungsfrei gestellten Beiträgen angespart wurde. Für beides gelten aber Freibeträge und Freigrenzen. „Das alles sollte man wissen, aber vor allem sollte man verstehen, dass sich das zusätzlich Sparen fürs Alter trotzdem lohnt“, betont Schminke.

Wie wirken sich etwa eine Teilzeitbeschäftigung oder Elternzeit aus?

Das Arbeitsvolumen beeinflusst auch die Höhe der tariflichen Leistungen. Teilzeitbeschäftigte erhalten sie anteilig, entsprechend ihrer vertraglichen Arbeitszeit. Wer nicht das ganze Jahr Anspruch auf Entgelt hatte, etwa wegen zeitweiser Arbeitslosigkeit oder auch Elternzeit, erhält AVGB plus Zuschuss ebenfalls nur anteilig.

Wie erfährt man, ob und was der Arbeitgeber in Sachen betriebliche Altersvorsorge anbietet?

Am besten wendet man sich an die Personalabteilung oder den Betriebsrat. Dort erfährt man, welche Betriebsrentenvariante der Arbeitgeber anbietet. Nach Abschluss des Vertrags muss man nicht mehr viel tun: Die Zahlung der Beiträge übernimmt die Firma, sie überweist jeden Monat den vereinbarten Beitrag aus dem Bruttogehalt sowie den Arbeitgeberzuschuss an den Versorgungsträger. Eine Änderung der Sparleistung ist normalerweise problemlos möglich.

Was passiert mit der Altersvorsorge beim Wechsel in eine andere Firma?

Bietet der neue Arbeitgeber MetallRente an, kann man den Vertrag weiterführen. Ist das nicht der Fall, hat man einen Rechtsanspruch auf Übertragung: Das heißt, mit dem angesparten Vertragsguthaben wird beim neuen Arbeitgeber mit dessen Versicherer ein neuer Vertrag abgeschlossen – und zwar ohne neue Abschlusskosten oder Gesundheitsprüfung. Alternativ könnte man den alten Vertrag auch privat zu den gleichen Konditionen fortführen, ihn ruhen lassen und über den neuen Betrieb einen neuen Vertrag abschließen.