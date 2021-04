Andere Länder impfen schneller. Wirft das unsere Wirtschaft im globalen Wettbewerb zurück?

Ich würde eher sagen: Die Corona-Krise zeigt Wettbewerbsnachteile auf, die wir schon vorher hatten – wie die unzureichende Digitalisierung der öffentlichen Hand, die Probleme im Bildungswesen, die Hemmnisse für öffentliche Investitionen: Wir haben zwar ein riesiges Konjunkturpaket, das etwa in die Infrastruktur fließen soll, bekommen das Geld aber nicht auf die Straße. Corona zeigt nicht zuletzt, dass unsere Industriepolitik problematisch ist.

Was läuft in der Industriepolitik denn schief?

Sie glaubt, in bestimmten Bereichen besondere Schwerpunkte setzen zu müssen. Jahrelang wurde fast nur über Digitalisierung und Klimaschutz gesprochen. Doch die derzeit wichtigsten Innovationen sind nun mal die Impfstoffe! Und die gehen nur in großer Dimension in Produktion, wenn mit „Big Pharma“ kooperiert wird, also den großen Konzernen. Unser Impfstoff wurde zudem mit gentechnologischen Verfahren entwickelt. Dabei ist die Rolle der Gentechnik hierzulande seit Jahren umstritten, vor allem im Lebensmittelbereich – weshalb manches Unternehmen nicht bei uns, sondern in den USA in Gentechnologien investiert. Wir können also noch glücklich sein, dass die Impfstoffproduktion überhaupt in Deutschland geblieben ist.

Wie sind die Aussichten auf Erholung in der Metall- und Elektro-Industrie?

Die Branche hat nicht nur mit Corona, sondern auch vielen anderen Herausforderungen zu kämpfen. Zum Beispiel in Sachen Klimaschutz und Digitalisierung. Viele Unternehmen nutzen aber jetzt die Chancen, die sich für eine beschleunigte Umstrukturierung bieten. Im Maschinenbau beispielsweise waren die Produktivitätsfortschritte schon seit über zehn Jahren sehr mager – doch die Branche hat sich berappelt und geht jetzt kräftig nach vorne.