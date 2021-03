Als Einsatzorte hatte Werma ursprünglich vor allem Schulen und Kindergärten im Blick. Das Landratsamt Tuttlingen hat denn auch prompt 300 Ampeln bestellt – für die Klassenzimmer der staatlichen Schulen im Landkreis. Weitere Schulen in der Region folgten. Aber auch viele Firmen kaufen die Ampeln, um ihre Büro- und Besprechungsräume damit auszustatten.

Die Ampeln sind selbsterklärend und sofort einsatzbereit

Bestellungen kommen außerdem von Ämtern und Behörden, Bibliotheken und Büchereien, Alten- und Pflegeheimen oder Arztpraxen und Kliniken. „Wir freuen uns, dass wir damit einen Beitrag für ein Stück mehr Sicherheit leisten können“, sagt Daniel Messner, Key Account Manager im technischen Vertrieb bei Werma. Für die meisten Räume genügt eine einzige Ampel, denn: Kohlendioxid verteilt sich gleichmäßig in der Luft, ist also nicht in der einen Ecke geballter als in der anderen. Da jeder das Ampelprinzip kennt, muss es nicht weiter erklärt werden. Die Geräte werden mit einem Netzteil geliefert, das einfach nur eingesteckt werden muss. Dann kalibrieren sie sich automatisch selbst und sind anschließend einsatzbereit. Die LEDs leuchten gut sichtbar rundum, und zwar so hell, dass Rot, Gelb oder Grün selbst bei direktem Sonnenlicht problemlos zu unterscheiden sind.