Die Firma aus Lauda-Königshofen im Main-Tauber-Kreis ist Weltmarktführer für Temperiergeräte, Heiz- und Kühlsysteme. Sie sorgen für gleichbleibende Temperaturen auch in extremen Bereichen, von minus 150 bis plus 550 Grad Celsius. Zum Einsatz kommen sie etwa in der Auto-Industrie, in Luft- und Raumfahrt sowie in der Forschung.

Die Geräte kühlen Laserschneidmaschinen und werden zum Testen von Batterien gebraucht

Manche Geräte sind handlich klein, andere mannshoch. Sie temperieren Proben im Labor und Reaktoren zur Impfstoffherstellung, kühlen Laserschneidmaschinen, helfen bei der Simulation von Umwelteinflüssen oder werden zum Testen von Batterien gebraucht. Geräte für die Ultratiefkühllagerung, wie sie jetzt in der Bad Mergentheimer Klinik im Einsatz sind, produziert die Firma am Standort in Burgwedel bei Hannover.

„Unsere Produktionskapazitäten dort waren eigentlich ausgelastet“, erklärt Wobser (50), der das Unternehmen in dritter Generation führt. Doch fürs heimische Krankenhaus setzte man alle Hebel in Bewegung, um schnell mit einer passenden Lösung zu helfen. Inzwischen werden die Kapazitäten in Burgwedel ausgebaut, um der hohen Nachfrage gerecht zu werden.

Wichtiger Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie

520 Menschen arbeiten für Lauda, rund 360 davon am Stammsitz. In der Corona-Krise kommt man ohne Kurzarbeit aus und stellt weiter ein. „Wir sind stolz darauf“, betont Wobser, „dass Lauda mit seinen Temperier- und Laborgeräten einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung dieser Pandemie leisten kann.“