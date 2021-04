Viele Unternehmen wollen Impfungen im Betrieb anbieten – und warten auf die Impfstoffe. Am Standort Wiesloch-Walldorf hat die Heidelberger Druckmaschinen AG eine Impfstraße eingerichtet – mit Zugangsregelung, Aufklärungsfilm, Impfkabinen, Ruheräumen. Auch andere große Metall- und Elektro-Unternehmen in Baden-Württemberg sind schon längst startbereit. Die nötige Infrastruktur ist ja oft schon vorhanden: Betriebsärzte und medizinisches Fachpersonal mit Grippeschutz-Impfroutine, Praxisausstattung, Kühlschränke für den Impfstoff – also alles, was man für einen Impf-Turbo braucht. Wie schnell es jetzt tatsächlich geht, hängt nur von der Zuteilung der Impfdosen ab.

Die Impfchargen werden von der Gesundheitsbehörde zugeteilt

Und diese Zuteilung liegt in der Hand des baden-württembergischen Gesundheitsministeriums. Für Impfzentren, Hausärzte und Betriebsärzte ist jeweils ein bestimmtes Kontingent vorgesehen. Die Betriebe können ihren Bedarf anmelden, den Impfstoff auswählen können sie allerdings nicht: Welches Präparat man erhält, erfährt man erst bei der Zuteilung.

Rupert Felder, Personalleiter bei Heidelberger, rechnet mit einem hohen Andrang. Schließlich hat es – neben dem erreichten Gesundheitsschutz – eine Reihe von Vorteilen, sich im Betrieb impfen zu lassen: Man erspart sich ein umständliches Anmelden, kommt wahrscheinlich schneller dran und verliert keine Zeit für zusätzliche Wege. Außerdem geht es im Betrieb weniger anonym zu als in einem Impfzentrum. Die Ärzte, Sanitäter und Ersthelfer sind für die Mitarbeiter Vertrauenspersonen, keine Fremden. Und: „Die Kollegen können gemeinsam zum Impfen gehen und anschließend in die Kantine, wenn sie möchten. Das macht den Impfgang angenehmer“, erklärt Felder.

Die Reihenfolge richtet sich nach Risikogruppen

Wer wann an die Reihe kommt, das folgt einer Priorisierung nach Gefährdungsgruppen. „Die Betriebshierarchie spielt hier gar keine Rolle“, betont Felder. Vorrang haben diejenigen, die aufgrund ihrer Arbeitssituation dem größten Ansteckungsrisiko ausgesetzt sind. Also zum Beispiel Servicetechniker mit Kundenkontakten, Kollegen, die in der Produktion körperlich nah mit anderen zusammenarbeiten, Kantinenpersonal an der Essensausgabe oder auch Ersthelfer, die im Notfall kaum Abstand halten können. Auch die über 60-Jährigen dürfen sich vorn anstellen. Vorerkrankungen könnten theoretisch auch berücksichtigt werden, aber, so Felder: „Diese Mitarbeiter verweisen wir lieber an den Hausarzt. Denn der kennt ihre Krankengeschichte genau. Der Werkarzt ist darüber ja nicht unbedingt im Bilde.“