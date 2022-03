Berlin. Fast vier Millionen Bundesbürger arbeiten in unserem wichtigsten Industriezweig, der Metall- und Elektro-Industrie (M+E). Grund genug, mal zu erkunden: Wie geht es den Betrieben nach zwei Jahren Corona?

„Leider läuft es weiterhin nicht rund“, antwortet einer, der es wissen muss: Lars Kroemer, Chefvolkswirt des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall in Berlin. „Die Produktion bleibt auf einem schwachen Niveau: Aktuell liegt sie noch immer 14 Prozent unter dem Vorkrisenniveau von 2018.“

Materialmangel hemmt die Produktion in den meisten Betrieben

Zwar ist die Auftragslage ziemlich gut. Doch die M+E-Unternehmen können längst nicht immer so arbeiten wie gewohnt, auch wegen Corona – aber vor allem wegen der Störungen in den Lieferketten. „Zum Jahresbeginn meldeten noch 77 Prozent der Firmen Produktionsbehinderungen durch fehlende Teile“, sagt Kroemer. Dazu kommen dramatisch höhere Ausgaben für Energie, fürs Material und für Vorleistungen.

Die Rendite ist gesunken, oft fehlt Geld für Investitionen

„Die Kosten steigen schneller als die Erlöse, das bremst viele Betriebe massiv aus“, so Kroemer. Denn längst nicht alle Unternehmen könnten höhere Kosten mal eben an ihre Kunden durchreichen. So bleibt weniger in der Kasse: „Die durchschnittliche Nettoumsatzrendite lag 2021 das dritte Jahr in Folge deutlich unter 3 Prozent“, erklärt der Ökonom, „wobei die Spreizung spürbar zugenommen hat.“ Oft fehle den Unternehmen jetzt deshalb das Geld für gerade im Strukturwandel nötige Investitionen.

Ebenfalls bedenklich: Der Chipmangel und andere Nachschub-Probleme wirken sich ja eigentlich überall aus – aber die deutsche Schlüsselindustrie kommt trotzdem deutlich schlechter aus der Krise als die weltweite Industrieproduktion. Zuletzt betrug der Rückstand rund ein Fünftel.