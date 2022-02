Mit Blick speziell auf die Metall- und Elektro-Industrie: Um welche Kompetenzen geht es denn?

Zum einen geht es darum, neue Technologien anwenden zu können, zum Beispiel 3-D-Druck. Sehr wichtig sind auch digitale Schlüsselqualifikationen, grundlegende IT-Fähigkeiten oder einfache Programmierkenntnisse – auch, um kleinere Probleme im Produktionsablauf selbst beheben zu können. Dafür brauchen Produktionsmitarbeiter Fortbildungen. Außerdem werden sich überfachliche Skills wie Flexibilität oder Eigeninitiative künftig anders definieren, weil Produktionsmitarbeiter eigenständiger arbeiten werden.

Wie finde ich für mich heraus, in welche Richtung meine berufliche Reise gehen kann?

Bei einer Orientierung hilft zum Beispiel die Plattform „New Plan“ der Agentur für Arbeit. Und dann natürlich ein Gespräch mit dem Vorgesetzten – ganz ohne Scheu. Weiterbildung ist keine Bedrohung, sondern eine Chance! Und die Unternehmen investieren ja viel Zeit und Geld in die Weiterbildung ihrer Beschäftigten – allein in Baden-Württemberg insgesamt rund 1 Milliarde Euro jährlich! Denn die Firmen wissen: Qualifizierung ist ein Schlüsselfaktor, um international wettbewerbsfähig zu bleiben. An gut qualifizierten Mitarbeitern halten die Firmen deshalb auch in Krisenzeiten fest.