Die Produktpalette in diesem Bereich ist riesig: So fertigt das Traditionsunternehmen etwa spezielle Endoskope für Operationen im Bauchraum, an den Stimmbändern, im Knie und an den Fingergelenken. 550 der weltweit 1.600 Beschäftigten arbeiten am Stammsitz Tuttlingen, so wie Sauter und Raidt. Sie feilen täglich an neuen Ideen. „Die sind schnell da“, sagt Sauter. „Das Schwierige ist, daraus ein funktionierendes Produkt zu machen.“ Sauter hat in Tuttlingen Medizintechnik studiert, Raidt im nahen Schwenningen – beide Standorte gehören zur Hochschule Furtwangen. „Dass Tuttlingen Weltzentrum der Medizintechnik ist, macht einen stolz, wenn man hier aufgewachsen ist“, sagt Raidt. Medizintechnik sei hier „fast etwas Heiliges“.