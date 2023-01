Die hohen Energiekosten stellen die Metall- und Elektro-Industrie vor große Herausforderungen. aktiv hat bei zwei Unternehmen nachgefragt, wie sie damit umgehen.

Audi investiert in Effizienz und Versorgungssicherheit

Neckarsulm. Der Audi-Standort Neckarsulm ist mit seinen rund 15.500 Beschäftigten nicht nur ein riesiger Arbeitgeber – sondern auch ein Großverbraucher in Sachen Energie. Allein der Bedarf an elektrischer Energie liegt bei rund 275.000 Megawattstunden jährlich – das entspricht etwa dem Stromverbrauch von 40.000 Menschen. Für die Produktion werden außerdem pro Jahr rund 50.000 Megawattstunden Erdgas benötigt. Damit könnte man etwa 2.600 Haushalte mit je 120 Quadratmeter Wohnfläche mit Heizung und Warmwasser versorgen.

Derzeit entsteht eine neue Lackiererei, die viel weniger Strom und Wasser verbraucht

Der Automobil-Hersteller dreht laufend an vielen großen und kleinen Stellschrauben, um Energie zu sparen und die Effizienz zu verbessern. So wurden aktuell die Beleuchtung optimiert und der Druckluftverbrauch im Karosseriebau gesenkt. Und auch bei Großinvestitionen ist Energie-Effizienz ein wichtiges Ziel: zum Beispiel bei der neuen Lackiererei, die derzeit am Standort entsteht. Achim Diehlmann, Leiter Umweltschutz, erklärt: „Durch den Einsatz neuer Lackieranlagen und -verfahren können wir unseren Strom- und Wasserbedarf deutlich verringern.“ Er nennt ein Einsparziel von 20 Prozent. Audi setzt auch auf ein modernes Trocknerkonzept: Hierbei wird die Karosserie gleichmäßiger aufgeheizt. Das Fahrzeug wird von innen nach außen erwärmt, so lässt sich die Effizienz des Verfahrens steigern.

Alle Sparmaßnahmen sind Teil eines großen Vorhabens: Bis zum Jahr 2025 sollen alle Audi-Produktionsstandorte bilanziell CO2-neutral werden. Dafür wurde auch der Anteil erneuerbarer Energien verdoppelt, von 25 Prozent im Jahr 2017 auf 50 Prozent in 2021.

So effizient auch produziert werden kann – ein Stromausfall oder eine Gasmangellage wären für Unternehmen nicht nur der Auto-Industrie fatal. Deshalb trägt Audi auch selbst dazu bei, die Versorgungssicherheit zu verbessern. Und hat jüngst mit dem Energieversorger EnBW einen neuen Energiespeicher in Betrieb genommen, für den Hochvolt-Batterien ausrangierter E-Erprobungsfahrzeuge wiederverwendet wurden. Die Anlage steht auf dem Kraftwerkgelände der EnBW in Heilbronn. Sie kann Strom aus erneuerbaren Energien speichern und Schwankungen im Stromnetz ausgleichen.

Dieser Speicher ist ein Pilotprojekt: In Zukunft könnte es deutschlandweit noch viel mehr solcher Anlagen geben.