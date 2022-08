Berlin. Fast nichts ist unmöglich. Medizintechnik macht schwache Herzen wieder stark, lässt Blinde sehen, ersetzt kranke Körperteile. Und der medizinische Fortschritt geht jeden Tag weiter. Deutsche Unternehmen gestalten ihn maßgeblich mit.

In der Branche arbeiten hierzulande rund 235.000 Menschen, viele von ihnen an Innovationen. Denn im Durchschnitt investieren Med-Tech-Unternehmen 9 Prozent ihres Umsatzes in Forschung und Entwicklung.

Ein riesiges Produktspektrumbieten die deutschen Hersteller an. Das Unternehmen Fresenius Medical Care mit Hauptsitz in Bad Homburg etwa erleichert unter anderem Dialyse-Patienten das Leben, mit extrem kleinen und handlichen Geräten für die Heim-Dialyse.

Der Mittelständler Otto Bock aus Duderstadt ist Weltmarktführer in der Prothetik und hat die „Bebionic Hand“ entwickelt, mit der Handamputierte greifen können. Otto Bock produziert auch „Exoskelette“, die Industrie-Beschäftigten die Arbeit erleichtern. B. Braun aus Melsungen, eines der weltweit führenden Med-Tech-Unternehmen, hat Lösungen für alles vom Wund-Management bis zur Neurochirurgie. Etwa innovative Stents, mit denen Gefäßkrankheiten immer noch besser behandelt werden können.