Das verstärkt einen langjährigen Trend zur Verlagerung der Produktion bei Arzneien und Wirkstoffen. Beim Paracetamol stellte die letzte Anlage in Europa 2008 den Betrieb ein. Heute wird es in Indien produziert. Asiatische Hersteller halten 68 Prozent der Registrierungen bei Wirkstoffen, die für den europäischen Markt bestimmt sind.

Auch die wirtschaftliche Fertigung von Fiebersaft mit Paracetamol wird hierzulande schwieriger. Die Preisobergrenze der Krankenkassen liegt bei 1,36 Euro pro Flasche. Seit zehn Jahren. Unverändert. Während die Kosten für Energie, Vorprodukte, Flaschen und Logistik sowie die Löhne steigen. Kein Unternehmen hält das auf Dauer durch. Fertigten den Fiebersaft vor zwölf Jahren noch elf Hersteller, liefern ihn heute nur noch zwei Firmen.

Kein Wunder, dass die Zahl der Pharma-Unternehmen hierzulande im letzten Jahrzehnt von 820 auf 550 abgenommen hat. Das neue Spargesetz (GKV-Finanzstabilisierungsgesetz) von Gesundheitsminister Karl Lauterbach verstärkt den Preisdruck noch.

Wirkstoff Paracetamol wird bald wieder in Europa gefertigt

Was kann man dagegen tun? BPI-Vorsitzender Hans-Georg Feldmeier fordert, dass die Branche „ihre Preise zeitnah an die Inflation anpassen kann“. Besonders versorgungswichtige Arzneimittel sollten vom langjährigen Preisstopp ausgenommen werden. Und eine Produktion in Europa solle bei den Rabattverträgen der Krankenkassen mit den Herstellern besonders honoriert werden. Weil Arzneien dadurch teurer werden, steht die Regierung vor der Frage: Wie viel ist sie bereit zu tun für die im Koalitionsvertrag versprochene Stärkung des Pharma-Standorts?

Frankreich zum Beispiel setzt da auf Industriepolitik. Dort will die Firma Seqens bis 2024 eine Fabrik für den Wirkstoff Paracetamol bauen. Präsident Emmanuel Macron verspricht staatliche Förderung.